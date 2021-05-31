Віктор Ляшко очікує, що в червні темпи вакцинації населення вдасться значно пришвидшити.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, чому в Україні повільні темпи вакцинації.

Про це голова МОЗ розповів в інтерв’ю ТСН.

За його словами, все залежить від кількості вакцини, яка є на території України.

"Ми не можемо, її зараз немає в тій достатній кількості вакцини, щоб повністю завантажити всі платформи, які є. Зараз на території України є півтора мільйона доз вакцини CoronaVac. Півмільйона Pfizer прийшло, пів мільйона доїжджає. І пів мільйона в рамках COVAX ми отримаємо на тижні - 7 червня. Вже оформлюються документи на постачання вакцини AstraZeneca", - зазначив Ляшко.

Ляшко очікує, що в червні темпи вакцинації населення вдасться значно пришвидшити.

"Вже в червні в нас повинно бути перший такий старт, коли велика кількість вакцини одночасно буде на території України. Це дозволить наростити темпи щеплень", - сказав він.

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Вакцинація проти коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, яка отримана в рамках глобальної ініціативи COVAX та вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

На "Арені Львів" у суботу, 29 травня, відкрили перший центр вакцинації від коронавірусу. Також у суботу Центр вакцинації проти COVID-19 відкрився у Києві, в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті. 30 травня масова вакцинація від COVID-19 стартувала в Одесі.

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Автор: Олександр Топчій