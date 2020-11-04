Віталій Марків має намір деякий час провести зі своєю дружиною, яку не бачив понад три роки, а потім повернеться до служби у Національній гвардії.

Звільнений з італійської в’язниці український нацгвардієць Віталій Марків зізнався, що до останнього не вірив, що його виправдають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Марків заявив в аеропорту «Київ» після повернення з Італії, де безпідставно був засуджений до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у вбивстві в 2014 році на Донбасі журналіста Андреа Роккеллі.

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«Після першого вироку я собі дав обіцянку вистояти до кінця не лише заради себе, але й заради всіх тих героїв, які віддали свої життя, які борються по сьогоднішній день за незалежність нашої країни. Ми показали, що лише спільними зусиллями можна побороти. Справедливість є, правда існує і завжди перемагає», - сказав Марків.

Крім того, військовослужбовець зазначив, що порадиться зі своїми адвокатами стосовно того, чи вимагати від Італії компенсації за кримінальне переслідування після отримання висновку касаційного суду у його справі.

«Ми зараз на контакті з адвокатами, ми будемо чекати остаточного висновку касації, і після того будемо робити якісь висновки, але повинні понести відповідальність люди, які намагалися зганьбити не лише збройні формування України, але й притягнути до відповідальності весь український народ», - наголосив Марків.

Також Марків заявив, що його перемога в апеляційному суді Мілану, який його повністю виправдав, - це «плід всієї команди дипломатів, які постійно тримали ситуацію під контролем, розуміли її важливість і небезпеку, яку становило б остаточне засудження».

«Але основний фактор – це правда. «Борітеся – поборете, вам Бог помагає, за вас слава, за вас правда та воля святая»», - сказав нацгвардієць.

Також Марків повідомив про свої найближчі плани після звільнення з італійської тюрми.

«Головним моїм планом є нарешті провести час з моєю дружиною. Нагадаю вам, що три роки, місяці і два дні, як я не бачив дружину. Це сьогодні перший раз, коли я її обійняв, а впродовж останніх шести місяців нам давали можливість лише поспілкуватися по WhatsApp по 10-15 хвилин. Тому поки плани на майбутнє – сім’я та родина», - зазначив Марків.

Разом з тим, за словами Марківа, він не вірив, що апеляційний суд його виправдає.

«Я не вірив, якщо чесно, я не вірив, що будуть зняті обвинувачення не лише з мене, але й з нашої країни. Я готувався до найгіршого, але надіявся на краще. Просив Бога, щоб дав мені сили вистояти і не зганьбитися», - сказав боєць.

Справа Марківа: хронологія подій

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.

З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

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Автор: Дмитро Хилюк