За словами Курпіти, новий штам відрізняється від інших: він загрожує навіть тим, хто вже перехворів на коронавірус.

Для України значну небезпеку може становити "індійський" штам коронавірусу - кількість хворих у випадку його потрапляння з-за кордону різко зростатиме.

Про це заявив лікар-інфекціоніст, викладач школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

Говорячи про реальну кількість українців, які вже перехворіли на коронавірус, лікар пояснив, чому встановити її надто важко. За його словами, для цього потрібно провести спеціальні дослідження з виявлення антитіл у населення, незалежно від того, перехворіли вони чи ні.

"Для мене більш небезпечною є історія, коли до України прийде "індійський" штам. Якщо це станеться на початку червня – матимемо шалену захворюваність протягом усього літа. Це значно небезпечніше, ніж великодні свята, які йдуть на тлі штамів, що вже циркулюють в Україні", - пояснив він.

Що стосується способів уникнення небезпечного штаму, то Курпіта навів приклад інших країн щодо обмежень при перетині кордону. "Нідерланди, незважаючи на велику кількість вакцинованих, досі застосовують жорсткі вимоги для приїжджих. Це зроблений ПЛР-тест за 24 години до в’їзду або 2 тижні самоізоляції в готелі після", - уточнив він.

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Лікар розповів про наявні припущення щодо того, що "індійський" штам відрізняється від інших тим, що може вражати перехворілих і здатен пригнічувати імунний захист, що сформувався на попередні варіанти. "Не відкидається імовірність, що ті, хто перехворів, можуть заражатися й індійським варіантом", - додав він.

"Індійський" штам коронавірусу: що про нього відомо

26 квітня головна спеціалістка Міністерства охорони здоров'я з епідеміології Наталія Виноград заявила, що "індійський" штам коронавірусу виявили у 7 країнах Європи.

За її словами, саме з цим штамом вірусу пов'язують значне погіршення ситуації з COVID-19 в Індії та Непалі, де у порівнянні з минулим тижнем показники захворюваності та летальності зросли на 67% та 90% відповідно.

За прогнозом начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, лікаря-епідеміолога Олега Рубана, "індійський" штам коронавірусу з’явиться в Україні наприкінці травня.

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Автор: Юрій Годован