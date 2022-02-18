При цьому на Заході країни не вбачають загрози від Росії лише 14%, а на Сході - 42%.

Ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну 19% українців оцінюють як високу, 33% – як середню, 20% – як низьку.

Про це йдеться у результатах соцопитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 16-17 лютого.

Згідно з результатами соцдослідження, 19% опитаних оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу, 33% – як середню, 20% – як низьку, тоді як 25% вважають, що немає жодної загрози.

При цьому кількість опитаних, які не вбачають загрози, суттєво різниться за регіонами: від 14% на Заході до 42% – на Сході.

Разом з тим, більшість опитаних (64%) впевнені, що Україна зможе відбити напад, якщо вторгнення Росії відбудеться. Третина – не впевнені в цьому. Кількість опитаних, які вірять у власні Збройні сили, переважає у всіх регіонах країни (відносно більше на Заході і в Центрі, відносно менше – на Сході).

28% абсолютно впевнені, що Україна зможе відбити напад Росії, а 13% - зовсім не впевнені в цьому.

Щодо оцінки загрози вторгнення в електоральному розрізі, то найбільше тих, хто розцінює вірогідність вторгнення як високу, серед прихильників партії "Європейська Солідарність" - 45%, а серед прихильників партії Євгенія Мураєва "Наші" 71% вважає, що жодної загрози немає.

Соціологи роблять висновок, що останні кілька днів оцінка ймовірності загрози як високої зменшилась з 28 до 19%. Водночас, з 58 до 64% зросла впевненість громадян, що Україна зможе відбити напад, якщо вторгнення Росії відбудеться.

Опитування проведено 16-17 лютого 2022 р. серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1722 респонденти. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні у США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.

Більш того, генсек НАТО заявив про нарощування наступальних позицій росіян уздовж українського кордону: "... ми не бачили ніякого відведення російських сил. І звичайно, це суперечить повідомленням про реальні дипломатичні зусилля. Майбутнє покаже, чи відбуватиметься російське відведення. Ми дуже уважно відстежуємо, що робить Росія в Україні і біля неї. Ми бачили, що вони збільшили кількість військ і ще більше військ на шляху. Росія зберігає потенціал повномасштабного вторгнення в Україну без будь-якого часу на попередження".

Увечері 15 лютого американський президент Джо Байден, коментуючи криза в Східній Європі, сказав, що "вторгнення Росії в Україну все ще залишається можливим".

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