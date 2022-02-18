За даними ЗМІ, Росія може влаштувати провокацію з "хімічною речовиною" під чужим прапором і отруїти нею мирних жителів.

Оголошене Росією відведення своїх військ від українського кордону є навмисним прийомом для введення США та інших держав в оману.

Про це пише американська газета The Washington Post, посилаючись на чотирьох неназваних чиновників. У коментарі журналістам вони відзначили, що опубліковані російським Міноборони відео з нібито поверненням техніки до місць дислокації були спробою замаскувати справжні наміри РФ.

Двоє інших офіційних осіб США заявили, що мають розвіддані, які вказують на плани Росії використовувати під чужим прапором "хімічну речовину, яка знерухомить мирних жителів". РФ, пише газета, потім використовує трупи для створення враження, ніби українці "отруїли газом і вбили мирних жителів". Один з чиновників припустив, що провину за це можуть покласти на американців.

Відзначається, що офіційним особам США ще належить представити більшу частину доказів, які лежать в основі тверджень про пересування військ РФ або операції під чужим прапором.

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Як сказав представник західної розвідки, нинішня активність росіян біля кордону здається більшою, ніж просто військові навчання.

"Все зводиться до політичного рішення про те, чи починати атаку. Росіяни активно фабрикують "казус беллі", - зазначив співрозмовник газети з розвідки.

Зазначимо, напередодні Міноборони Британії показало план імовірного нападу РФ на Україну, а президент США Джо Байден заявив, що атака росіян можлива найближчими днями.

Загроза нового нападу Росії

Протягом останніх місяців Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військових, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного нападу.

15 лютого в МО Росії заявили про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Однак ні в НАТО, ні в США не підтверджують ознаки деескалації в російсько-українському прикордонні.