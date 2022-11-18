Її сюжет об'єднає дві події.

В "Укрпошті" натякнули на випуск нової марки. Її присвятять знаменитій Мелітопольській черешні та єноту, якого російські окупанти вкрали під час втечі з Херсона.

Як повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, українцям дуже сподобалася марка з херсонськими кавунами. Після цього почали надходити запити на випуск нової партії. Одні люди просили зобразити на наступній марці мелітопольську черешню на знак майбутнього визволення міста. А інші пропонували зробити головним героєм сюжету єнота, якого рашисти вкрали під час втечі з Херсона.

"Люблю починати п’ятницю з позитиву. Після марки з херсонським кавунчиком нас просять випустити марку з мелітопольською черешнею та "тим самим" єнотом. Проте, на всі події марок не вистачить, то, може, поєднаємо", — написав Смілянський.

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Гендиректор "Укрпошти" опублікував зображення, яке потенційно може з'явиться на марці. На ньому показаний єнот, який скалиться до окупантів і тримає в лапах черешню.

Вкрадений єнот з Херсона: що відомо

Російська пропагандистка Ганна Долгарьова 12 листопада зізналася, що її "товариш" під час втечі з Херсона вкрав єнота з місцевого зоокуточка. Ця подія стала приводом для численних жартів в Мережі.

Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук 13 листопада поділився новими подробицями історії: "Слід уточнити, що єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто який-небудь дурний солдат, а саме російське командування. До Криму вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до осла і білок".

Директор парку левів "Тайган" і зоопарку "Казка", кримський бізнесмен Олег Зубков заявив, що це він з командою вивозили тварин з Херсона. Він готовий повернути їх, як тільки "влада Херсона" буде готова відновити місцевий зоопарк.

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