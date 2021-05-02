Співробітниця Офісу Президента опублікувала кілька сімейних знімків, відзначивши, що сьогодні у неї подвійне свято.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель, схоже, відправилася на Великдень до рідного Генічеську.

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У своєму Instagram співробітниця Офісу Президента опублікувала кілька сімейних знімків, відзначивши, що сьогодні у неї подвійне свято, адже її мати святкує день народження.

"Сьогодні моїй мамі - 60. І немає більшого щастя, ніж сказати їй "Люблю" у цей день. І хай Божа благодать буде з вами завжди", - написала Мендель.

На фото вона позує разом з батьками.

Звільнення Юлії Мендель: що відомо

Юлія Мендель йде з поста прес-секретаря президента України Володимира Зеленського та обійме нову посаду.

Мендель продовжує виконувати обов'язки прес-секретаря президента тимчасово, поки завершуються "процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу президента". А в майбутньому вона зосередиться на взаємодії з іноземним ЗМІ.

Мендель стала речницею Зеленського в липні 2019 року, незабаром після його обрання президентом України.

До цього вона працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо", "112 Україна" та "Інтер", співпрацювала з виданнями The New York Times і Politico.

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Автор: Катерина Лиманська