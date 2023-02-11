Також Терехов повідав про те, як росіяни до 2014 року приїжджали до Харкова, як до себе додому.

До 2014 року для росіян з Бєлгорода і Курська Харків був "клубом вихідного дня", оскільки ціни тут були нижчими, ніж у РФ, а послуги якісніші - такого вони ніколи не бачили.

Про це в інтерв'ю Бі-бі-сі розповів мер Харкова Ігор Терехов. Видання зазначило, що для Терехова - росіянина за національністю - початок війни з РФ став великою несподіванкою.

За словами харківського мера, в місті було багато машин з російськими номерами, росіяни зупинялися в готелях, добре проводили час, а за національністю ніхто людей не ділив.

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Критичним моментом в історії міста стали події навесні 2014 року, коли проросійські активісти Харкова спробували проголосити "Харківську народну республіку".

Терехов згадав, що у 2014 році, проросійські настрої в Харкові були величезними, особливо серед молоді, і після того, як міська влада виступила "за українське місто", її рейтинги впали.

"Було дуже нелегко, але ми вистояли. А потім люди побачили вже", - прокоментував він.

Терехов пояснив, що вирішальним фактором, який змінив світогляд харків'ян, стали наступні події в Донецькій і Луганській областях. Це переконало харків'ян у правильності вибору, який був зроблений у 2014 році.

"Люди зрозуміли, який жах міг бути в Харкові. Зрозуміло, що і рейтинги у нас пішли вгору. Але люди змінилися. Люди розуміють, що ми повинні бути частиною демократичного світу. І це дуже важливо", - наголосив Терехов.

Решту прихильності до РФ та її громадян у харків'ян добило російське повномасштабне вторгнення, яке для більшості місцевих, в тому числі й мера, стало несподіванкою.

Як зазначив Терехов, зараз у місті симпатії діляться приблизно так: 95% проукраїнські, 5% проросійські. "Тепер ми більш радикальні, ніж люди на західній Україні", - зазначив харківський мер.

Ситуація в Харківській області

З початку масштабного вторгнення російські війська не залишали спроб окупувати Харків і область. Однак у них нічого не вийшло. А залишки окупантів були вичавлені з Харківської області восени 2022 року.

Однак після цього росіяни нещадно обстрілюють регіон. Так, 5-го і 7 лютого окупанти били по центру Харкова, в результаті чого було зруйновано будівлю вузу, постраждали кілька людей.

А 9 лютого окупанти масовано обстріляли прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. Під ворожим вогнем знаходилися щонайменше 23 населених пункти, в результаті чого дві людини загинули, ще п'ятеро поранені.

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