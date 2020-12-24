У метрополітені також пояснили, як забрати річ, втрачену у підземці.

У 2020 році працівники метрополітену Києва знайшли у підземці понад 180 речей пасажирів. Найбільше на розсіяність громадян, як виявилось, впливала пора року та погода.

Про це у Facebook повідомила речниця метрополітену Наталка Макогон.

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У період осені та зими кияни та гості столиці найчастіше забувають шарфи, рукавички, шапки, парасольки, окуляри, рюкзаки і сумочки. За втраченим повертається лише третина власників.

З цінного знайшли

електронний фітнес браслет; електронна книжка; телефон; ноутбук

З побутового: газонокосарка; мікрохвильова піч; прасувальна дошка; надувний матрац.

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самокат

сукня

телефони

валізи

дитячі рюкзаки.

Як забрати втрачену річ

Бюро знахідок Київського метрополітену працює на станції «Нивки» щодня з 8:00 до 17:00, в п2ятницю з 8:00 до 15:45, субота-неділя – вихідний. Обідня перерва з 12:00 до 12:45. Телефон для довідок – (044) 238-43-13.

Бюро приймає лише речі, за їх зберігання передбачена оплата. Документи знайдені на станціях передаються працівникам правоохоронних органів. Тому при їх пошуку необхідно звертатися до поліції.

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Автор: УНІАН