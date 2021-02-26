На НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між донецьким "Шахтарем" та луганською "Зорею".

У неділю, 28 лютого, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між донецьким "Шахтарем" та луганською "Зорею" можливі зміни в роботі столичного метро.

Читайте такожРанкові затори в Києві: яка ситуація на дорогах столиці в останній робочий день зими (карта)Про це повідомляє прес-служба "Київського метрополітену".

Матч розпочнеться о 17:00, а після закінчення гри для безпечного перевезення пасажирів можливе обмеження на вхід до станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого". Станції не зачинятимуться.

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. "Київський метрополітен" перепрошує за можливі незручності", - зазначили у прес-службі.

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Автор: Наталя Нічишина