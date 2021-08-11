Відомство буде ініціювати зміни до законодавства, щоб всі такі "акції" на історичних територіях узгоджувалися з Мінкультом.

Міністерство культури та інформаційної політики України подало заяву в правоохоронні органи проти компанії, яка вчора влаштувала дрифт на Софійській площі у Києві.

Про це повідомив глава відомства Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

"Ми маємо справу не просто з невіглаством, а зі знущанням над історичним центром Києва. Повернення Софійській площі в первісний стан – це само собою. Має бути пряме, чітке фінансове покарання компанії, що влаштувала перегони, відповідальність чиновників, які мали цьому протистояти, та поліцейських, які мали це зупинити", - наголосив міністр.

Він наголосив, що все це відбувалося у буферній зоні ЮНЕСКО без жодного узгодження із заповідником "Софія Київська", ані з Міністерством культури та інформаційної політики.

Ткаченко заявив, що його відомство буде ініціювати зміни до законодавства України, щоб всі такі "акції", які відбуваються на історичних, заповідних територіях, зокрема внесених у буферну зону ЮНЕСКО, мають узгоджуватися з Мінкультом.

Дрифт на Софійській площі: подробиці

10 серпня зранку в історичному центрі столиці, на Софійській площі, відбувались рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів, зокрема авто дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони.

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Київська міська державна адміністрація з цього приводу звернулася до поліції, адже у небезпеці перебували пішоходи. На місці зйомок не було встановлено ніяких спеціальних огороджень.

В КМДА заявили, що через екстремальні маневри забруднено слідами автомобільних шин покриття на історичній площі.

Як свідчить повідомлення компанії Red Bull в Instagram, участь у зйомках брала співачка Alyona Alyona і професійний гонщик Конор Шанахан.

Правоохоронні органи вилучили автомобілі, які брали участь у зйомках ролика на Софійській площі.

Прибирання бруківки на площі від слідів дріфту триватиме ще кілька днів.

Автор: Тамара Отовська