Готується їх виключення з Держреєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

Міністерство культури та інформаційної політики України ініціює вилучення пам’ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення. Про це повідомляється на офіційному сайті Мінкульту.

"Це дасть змогу пришвидшити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок – за органами місцевого самоврядування. Саме вони мають прийняти остаточне рішення про демонтаж та переміщення об’єктів", – наголосив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Пропонується вилучити з реєстру: пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам’ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка, могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку, монітор "Железняков" по вул. Електриків, пам’ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською у Києві.

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Крім того, така доля чекає на пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна – визволителям" в Ужгороді, Меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

Цей проєкт постанови Кабінету Міністрів України після погоджень іншими органами влади внесуть на розгляд уряду. Зазначається, що в документі врахували вимоги Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Памʼятники російським діячам у Києві

Як повідомляв УНІАН, пам’ятник радянському військовому діячеві Миколі Щорсу, встановлений на бульварі Т.Шевченка у Києві понад півстоліття тому, планували демонтувати ще у 2016 році. Тоді міська влада заявляла, що його демонтують щойно Міністерство культури України змінить його статус. Як пояснювали чиновники, наразі монумент захищений законом – згідно з чинною постановою Кабміну № 928 від 03 вересня 2009 року, монумент внесено до Реєстру об’єктів культурної спадщини національного значення.

Зазначимо, що пам'ятник Щорсу перебуває в списку на демонтаж відповідно до закону про декомунізацію. Міська влада має намір перенести пам'ятник у майбутній музей декомунізації після його створення. Активісти неодноразово збиралися біля пам'ятника, заявляючи, що самостійно демонтують монумент.

9 листопада 2022 року міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що пам'ятникам радянським воєначальникам Миколі Ватутіну і Миколі Щорсу не місце в публічному просторі України.

Рішенням Київської міської ради від 14 травня 2022 р. "Про організаційно-правові заходи щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та СРСР, з публічного простору міста Києва" визначено орієнтовний перелік пам’ятних об’єктів, що відображають радянські та російські історичні та пропагандистські наративи чи містять недостовірну історичну інформацію та мають бути усунені та/або переміщені до спеціально визначених місць зберігання таких об’єктів, до якого увійшов зокрема пам’ятник Олександру Пушкіну на просп. Берестейському, 40 у Києві.

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