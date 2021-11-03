Влітку дівчина встигла осоромитися "дефіле" у купальнику прямо в тролейбусі.

Володарка титулу "Міс Рівненщина-2014" Катерина Крилова, також відома як блогерка Катя Майамі, потрапила у новий скандал. Влітку вона влаштувала роздягання прямо у тролейбусі, а тепер дівчина образила мешканців свого рідного міста. Крилова назвала їх "алкашами та наркоманами".

Образливими словами про Рівне дівчина поділилася у шоу "Богиня шопінгу" на телеканалі ТЕТ, відео зі скандальною заявою опублікували в ЧаРівне.info.

На шоу Крилова ледь не посварилася з іншою учасницею проекту, коли вони "обмінювалися люб'язностями". "Міс Рівненщина" заявила, що її опонентка схожа на дівчину, яка зустрічається з літніми одруженими чоловіками. У відповідь вона вислухала жарт про те, що це саме блогерці не щастить, та це їй зустрічаються лише "дідусі з пузцем".

Крилова на таку образу відповіла імпульсивно. Своїми словами вона образила мешканців свого рідного міста.

"Так, у нас в Рівному живуть одні алкаші, наркомани та ніщєброди", - сказала Крилова.

Слова блогерки обурили навіть ведучіх шоу. Так, Олексій Дурнєв зазначив, що після такиз заяв Крилова, ймовірно, вже не планує повертатися у Рівне.

Мешканці міста також лютують. У коментарях люди пишуть, що Крилова образила не тільки Рівне, а й саму себе. Дівчині радять не повертатися до рідного міста, а також у її адресу "летить" багато образливих слів.

Раніше УНІАН вже повідомляв про блогерку з РФ. Дівчину затримали за фото в трусах біля Ісаакіївського собору - тепер їй загрожує в'язниця.

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Автор: Поліна Кузенко