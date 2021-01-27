Чотири подібні об'єкти восени 2020 року вже були встановлені в Бабиному Яру.

У Києві Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" відкриє нову інсталяцію в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, який відзначається 27 січня.

Про це повідомили в прес-службі КМДА.

Інсталяцію "Погляд у минуле" відкриють на проспекті Перемоги, 10, біля Міністерства освіти і науки. Її автором є директор департаменту концептуальних розробок і дослідницьких проектів Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", художниця та архітектор Анна Камишан.

"У два кам’яні валуни вмонтовано монокуляри з фотографіями німецького військового фотографа-пропагандиста Йоганнеса Геле, який восени 1941 року зробив серію кольорових знімків в окупованому Києві. Ці кадри є важливими документами і свідченнями жахливого злочину, які нацисти вчинили у Бабиному Яру", - зауважили у КМДА і додали: "Заглянувши у вмуровані у валуни об’єктиви, можна побачити те, що побачив та зафіксував тут фотограф майже 80 років тому".

Як пояснила Камишан, вся родина по лінії її діда була розстріляна нацистами в Харкові під час окупації. "Мій дід – єдиний, кому вдалося врятуватися тоді. Я дізналася цю історію вже в дорослому віці", – зауважила вона.

Довідка. Інсталяція на проспекті Перемоги в Києві є частиною серії "Погляд у минуле". Чотири подібні об’єкти восени 2020 року вже були встановлені у Бабиному Яру. Вони відтворюють вигляд цієї території на початок жовтня 1941 року відразу після масових розстрілів 29-30 вересня, і розміщені на визначених за допомогою 3D-моделювання точках – саме там, де німецький фотограф їх зняв.

Лише протягом двох днів - 29-30 вересня 1941 року - у Бабиному Яру нацисти розстріляли майже 34 тисячі євреїв.

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Автор: УНІАН