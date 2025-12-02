Вік понад 50 років не є автоматичною підставою для звільнення від призову.

Чоловіки, які потрапляють на службу у віці 50 років та більше навряд чи можуть бути штурмовиками, тому вони служать у підрозділах забезпечення, військкоматах тощо. Як пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін "Телеграфу", з 1 грудня не очікується жодних кардинальних змін щодо віку мобілізації чи порядку отримання відстрочок.

За його словами, згідно з чинним законодавством, мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки або бронювання та визнані придатними ВЛК. Істомін наголосив, що вік понад 50 років не є автоматичною підставою для звільнення від призову: якщо чоловік здоровий і має потрібну спеціальність, його мобілізують на загальних умовах.

Він також зауважив, що більшість чоловіків старшого віку фізично не можуть виконувати штурмові або інші високоінтенсивні бойові завдання.

Відео дня

"Переважна більшість людей у такому віці (понад 50 років - УНІАН) навряд чи можуть штурмувати ворога або виконувати інші бойові завдання, що вимагають значних фізичних навантажень. Тому їх зазвичай розподіляють у підрозділи забезпечення, ТЦК та СП, вищі військові навчальні заклади, інші тилові підрозділи. Водночас вони, як і молодші, можуть самостійно обрати собі посаду й добровільно, не чекаючи мобілізації, підписати контракт. У тому числі й зі штурмовими бригадами", - розповів військовий.

Істомін зазначив, що серед п’ятдесятирічних чимало контрактників, якщо говорити про рекрутинг саме через ТЦК та СП. За його словами, нині набором займаються різні рекрутингові структури ЗСУ, але їхніх загальних цифр він не має.

Щодо мобілізації чоловіків віком 50+, то речник вважає некоректним порівнювати ситуацію з початком повномасштабного вторгнення, оскільки це були різні за характером процеси. Втім, порівняно з 2024 і 2025 роками, кількість мобілізованих у цій віковій групі залишається приблизно однаковою.

Коментуючи питання щодо проходження ВЛК чоловіками 50+, Істомін пояснив, що затвердження непридатності у цій групі трапляється не набагато частіше, ніж серед молодших. За його словами, хоч у старшому віці люди частіше мають проблеми зі здоров’ям, вони зазвичай не настільки серйозні, щоб заважати виконанню службових обов’язків. Переважно ВЛК видає висновок про придатність до служби в підрозділах забезпечення.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів, що мобілізація в Україні не є ні ефективною, ні повністю провальною. В армії - великий дефіцит людей - і на бойових, і на тилових посадах.

За даними Істоміна, людей катастрофічно бракує практично в усіх напрямках. За його словами, наприклад, піхота, яка тримає лінію оборони, також потребує поповнення. Коли росіяни застосовують тактику інфільтрації, заходячи між нашими позиціями, це, у тому числі наслідок нестачі особового складу.

Також Істомін пояснив, чи звільняє від мобілізації відсутність житла. За його словами, відсутність постійного місця проживання не є підставою для звільнення від мобілізації, оскільки безхатько також є громадянином України і підлягає призову на загальних підставах.

Вас також можуть зацікавити новини: