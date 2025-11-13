Істомін не назвав конкретного відсотка виконання планів мобілізації, однак зауважив, що це точно не 100%.

Мобілізація в Україні не є ні ефективною, ні повністю провальною. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтерв’ю "Главкому".

Він зазначив, що у війську зараз великий дефіцит людей – і на бойових, і на тилових посадах.

"Не знаю точних цифр чи відсотків укомплектованості, але з усіх джерел чую одне: людей катастрофічно бракує практично в усіх напрямках. Ефективні підрозділи масштабуються – їм потрібні люди. Піхота, яка тримає лінію оборони, також потребує поповнення. І коли росіяни застосовують тактику інфільтрації, заходячи між нашими позиціями, це теж часто наслідок нестачі особового складу", - зазначив він.

Істомін заявив, що мобілізація по всій Україні "ані суперефективна, ані провальна – звичайний процес із такими ж настроями суспільства".

Як виконується план мобілізації

Істомін зазначив, що ТЦК – це не окремий орган, який діє сам по собі.

"Ми отримуємо завдання – скільки людей потрібно мобілізувати або відібрати за контрактом… І треба розуміти, що військо – це не лише лінія фронту. Це величезний організм: тил, забезпечення, навчальні центри, інструктори, підрозділи технічної підтримки. Усе це – військо. Країна визначає, скільки людей потрібно, а наше завдання – цих людей знайти й направити", зазначив він.

Він не назвав конкретних цифр щодо відсотка виконання планів, однак зауважив, що це точно не 100%:

"Якби виконували на 100%, дефіциту у війську, про який щойно говорили, очевидно не було б. Звісно, повністю виконати чи перевиконати плани не вдається, але ми робимо все можливе".

На питання, скільки військовозобов’язаних Полтавщини перебували у розшуку поліції, він зазначив, що у ТЦК конкретних даних немає.

"Звичайно якийсь облік є, але завдання ТЦК – якщо людина не прибула за повісткою або порушила правила військового обліку (наприклад, не пройшла повторно військово-лікарську комісію (ВЛК) чи не оновила документи), повідомити поліцію про адміністративне правопорушення. Поліцейські, своєю чергою, можуть доставити таку особу до ТЦК для складання необхідних матеріалів. Якщо громадянин підлягає мобілізації – далі проводиться вся стандартна процедура, включно з проходженням ВЛК", - пояснив він.

Інструктор 157-ї окремої механізованої бригади, старший сержант Ігор Сидорець пояснив, як швидко людина потрапляє на фронт після мобілізації.

Він зазначив, що спочатку людина проходить базову загальновійськову підготовку, що триває 51 день: 45 навчальних днів і 6 вихідних. Без неї людину не можуть ввести в бойовий та чисельний склад сил та засобів і допустити до виконання бойових завдань.

