Мобілізація в Україні проводитиметься по-новому: в Раді розповіли про зміни

В уряді хочуть звести до мінімуму вуличні конфлікти між громадянами і працівникамии ТЦК.

Найближчим часом процедури мобілізації в Україні серйозно скорегують, аби зменшити кількість конфліктних ситуацій. Про це в коментарі ТСН розповів член парламентського Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Так, нардеп послався на попередні заяви президента Володимира Зеленського щодо необхідності звести до мінімуму конфлікти під час проведення мобілізаційних заходів.

"Це одне з ключових завдань, яке розуміє і комітет, і президент озвучив, і міністр оборони Михайло Федоров розуміє. Тобто мінімізувати будь-які конфліктні ситуації для того, щоб територіальні центри комплектування (ТЦК) не звинувачували у порушенні прав людини і щоб Російська Федерація не використовувала це як складову своєї інформаційно-психологічної війни", – розповів Веніславський.

Разом з тим народний обранець наголосив, що "є дуже багато зловживань і невиконань військового обов’язку" з боку самих громадян.

З огляду на все це, за словами нардепа, Міністерство оборони зараз готує пропозиції щодо покращення мобілізаційних процедур. Зокрема, планується з одного боку усунули конфліктні ситуації, а з іншого боку – зробити неможливим ухилення від військового обов’язку.

"Я думаю, що найближчим часом вони будуть презентовані комітету. Далі ми зможемо їх більш широко обговорювати. Йдеться про те, щоб життя тих, хто не виконує свій конституційний обов’язок із захисту України, не було б простішим, ніж життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти. Зараз до неплатників аліментів застосовуються більш жорсткі заходи, ніж до тих, хто ухиляється від призову на військову службу", – пояснив Веніславський.

Як писав УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон про 12-місячну відстрочку від мобілізації для молодих добровольців у віці 18–25 років, які вже відслужили за контрактом під час воєнного стану.

Також ми розповідали, що президент Володимир Зеленський підписав указ про контрактну військову службу для чоловіків старше 60 років. Досі такої можливості у літніх добровольців просто не було.

