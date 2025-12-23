Видання розповіло, що поговорило з шістьма ухилянтами від мобілізації, які не захотіли ризикувати життям у війні, кінця якій не видно.

Українець Віктор Пінхасов не може перестати посміхатися, оскільки йому нещодавно вдалося втекти з України після 5-денного одиночного походу через Карпатські гори.

"Я хочу піти і бути вільним, жити", - сказав 34-річний чоловік CNN, прибувши до сусідньої Румунії.

Видання зазначило, що Віктор один із десятків чоловіків, які щотижня здійснюють нелегальний перехід з України. Після майже 4 років війни країна стикається зі зростаючою кадровою кризою в спробі утримати велику лінію фронту і витримати війну на виснаження.

Видання розповіло, що поговорило з шістьма ухилянтами від призову, які не захотіли ризикувати життям у війні, кінця якої не видно, незважаючи на спроби президента США Дональда Трампа домовитися про її завершення.

"Росія ж, незважаючи на зростаючі втрати, може використовувати населення, яке більш ніж утричі перевищує українське, для поповнення своїх лав", - констатувало видання.

Для Пінхасова, який працював таксистом у Києві, життя на батьківщині стало, за його словами, нестерпним.

"Ніхто не хоче миру. Ні Путін, ні Зеленський, ні Трамп", - прямо сказав він за чашкою чаю в румунському прикордонному місті Сігету-Марматьє.

Він розповів, що близько місяця готувався до перетину кордону, нескінченно вивчаючи навігаційні додатки та канали в Telegram, де люди діляться досвідом і порадами. Пінхасов також запасся десятками енергетичних батончиків і вживаним спорядженням для виживання. В останній день він кинув усе це в горах, щоб швидко перебігти кордон і уникнути затримання українськими прикордонниками.

Втікши з України, радісний Пінхасов приєднався до більш ніж 30 тис. українських чоловіків, які незаконно перетнули кордон Румунії з початку війни 2022 року. Усім їм було надано тимчасовий статус захисту - захід Євросоюзу, пропонований усім, хто тікає від війни.

Державна прикордонна служба України повідомила, що понад 25 тис. осіб було затримано під час спроби перетнути кордон. І це тільки в Румунію. Багато інших тікають до Молдови, Угорщини, Білорусі та інших країн.

Смертельно небезпечний перехід

Не всім вдається пройти без втрат. Щонайменше 29 чоловіків загинули, намагаючись перетнути гори або потонувши в річці Тиса, що відділяє частину північної Румунії від південно-західної України.

Видання повідомило про іншого ухилянта, який назвався Дімою. Він розповів, що втратив усі пальці на ногах через обмороження після 5 днів спроб подолати гори в морози. "Я був у шоці, коли побачив свої ноги", - розповів CNN 42-річний будівельник.

Батько двох дітей покинув Україну після того, як на початку війни йому вручили повістку. У квітні 2022 року він заплатив контрабандистам за допомогу у втечі, але, за його словами, вони не попередили його про смертельну небезпеку.

"Коли ми були на вершині гори, почалася сильна хуртовина, сніг. Ми не могли бачити одне одного, навіть відійшовши на метр", - згадує чоловік.

Один із чоловіків, з якими він "подорожував", замерз на смерть. Погода була настільки поганою, що його тіло не могли дістати протягом кількох тижнів. Діма був упевнений, що і він помре, але румунська рятувальна служба евакуювала його з гори на гелікоптері в останній момент.

Ден Бенга, який відповідає за ці рятувальні операції, розповів, що разом зі своєю командою та іншими державними службами, за менш ніж чотири роки підібрав 377 українських чоловіків.

Бенга сказав, що багато хто з цих чоловіків не мають необхідного спорядження для подолання таких крутих ущелин і снігу по коліно, і вони ризикують отримати травми або виснажитися.

"Вони скоріше помруть у горах, намагаючись втекти, ніж на війні", - сказав Бенга CNN.

Але він відмовився засуджувати українських чоловіків, які тікають від війни:

"Ми насправді не знаємо, що відбувається в них у голові, в душі... Наша робота сповнена співчуття до людства".

Мобілізація в Україні

1 грудня голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак розповів, що дедалі більше військовозобов'язаних українців віком від 25 років почали вступати до коледжів після того, як у 2023-2024 роках держава закрила ключові шпарини для вступу таких чоловіків до університетів.

Водночас адвокат, ексдепутат Київоблради Роман Симутин повідомляв, що ухилення від мобілізації - це кримінальний злочин, за який передбачено як позбавлення волі, так і штрафи або виправні роботи. Він розповідав, скільки років в'язниці дають за ухилення від мобілізації та як проводиться розшук правопорушників.

