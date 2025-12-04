На думку Манька, проблема відсутності людей на фронті не в недостатній мобілізації, а в зашкалюванні випадків СЗЧ.

У нас вистачає людей, але не вистачає інформаційної політики, через що є "величезна кількість" випадків самовільного залишення частини (СЗЧ). Про це в інтерв’ю "Українській правді" сказав полковник Валентин Манько, начальник управління штурмових підрозділів Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання, чи є кому утримувати позиції після роботи штурмових військ, він зауважив, що з цим "дуже важко".

"У нас вистачає людей, але не вистачає інформаційної політики. Через це величезна кількість СЗЧ. Саме цих людей нам і не вистачає. Навіть у Росії такої кількості СЗЧ немає", - зазначив Манько.

Полковник поставив запитання, чи хтось у нас засуджений за СЗЧ.

"У нас ще й проведення амністії. Звичайно, це породжуватиме наступні і наступні СЗЧ", - сказав він.

У штурмових військах менше СЗЧ

Крім того, на запитання щодо впливу на штурмові війська ініціативи щодо нових принципів розподілу особового складу між бойовими бригадами, які забезпечать рівномірне розподілення, полковник запевнив, що вони "не отримували більше, ніж хтось".

"Просто у нас менше іде в СЗЧ. Отримували ми менше за всіх. Першочергове право відбору людей не змінилося: ГУР, ДШВ, ССО, потім ми. Наприклад, є розподіл по 100 людей на кожну частину. З цих людей, припустимо, 100 отримав я, 100 - сухопутка, 100 - ТрО. У мене 95-99 хлопців підуть в бій, а у них 9-10 підуть у бій. Решта будуть у СЗЧ, от і вся різниця. Це одна з проблем, що стосується кількості людей", - пояснив Манько.

За його словами, якби щомісячна мобілізація складала не 30 тисяч, а 70 тисяч осіб, то "усі підрозділи були б накопичені". "Зрештою, у нас достатня мобілізація, просто дуже багато в СЗЧ уходять", - сказав військовослужбовець.

Як повідомляв УНІАН, раніше Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки наголосив, що кількість тих, хто здійснює СЗЧ, незабаром зрівняється з кількістю тих, хто воює на полі бою.

За словами парламентаря, це буде "окрема частина суспільства, яка потім ще буде претензії давати тим, хто воює". Водночас Костенко зауважив, що є різні причини СЗЧ, але переважна більшість тікає ще до потрапляння на фронт.

