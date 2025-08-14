Уряд спрямує в Раду законопроект, який закриє лазівку для псевдостудентів.

Кабінет міністрів України погодив новий законопроєкт, відповідно до якого більше не можна буде "тягнути" навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки. Як пише "Судово-юридична газета", тепер закопороєкт має розглянути парламент України.

Законопроєкт пропонує змінити умови для надання відстрочки від мобілізації для студентів, інших здобувачів освіти, педагогів та науковців. Як пояснив міністр освіти Оксен Лісовий на своїй Фейсбук-сторінці, документ "усуває прогалини в законодавстві, які давали змогу ухилятися від мобілізації".

Наразі йдеться про законопроект, який є аналогом попереднього законопроекту 13193 про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Попередній законопроект був відкликаний після відставки Кабміну в липні.

Відео дня

"Втім, новий законопроект має відмінності від попереднього. Кабмін пропонує розділити категорії здобувачів освіти та встановити нові умови для відстрочки: для одних категорій це буде початок навчання до року, в якому особі виповнилося 25 років, для інших – вимога вкластися у строки навчальної програми", - зазначає Судово-юридична газета.

Наразі відповідно до ч. 3 ст. 23 закону про мобілізацію призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 статті 10 Закону "Про освіту" (тобто, існують дві умови – форма навчання і послідовність);

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Відстрочка для учнів коледжів, училищ, технікумів – лише, якщо вступили до 25 років

Згідно урядового законопроекту, призову за мобілізацією не будуть підлягати учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти за сукупності трьох умов. А саме, що вони:

розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного статтею 15 закону про військовий обов’язок (тобто, не раніше року, в якому вони досягнули 25 років); навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти; вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону України про освіту".

Для здобувачів вищої освіти – лише в межах програми

Для студентів закладів вищої освіти також існуватиме вимога, що для відстрочки вони повинні вперше здобувати освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону про освіту.

Однак, крім того, що вони мають навчатися за денною або дуальною формою – Кабмін пропонує додати нову вимогу – що вони не підлягають призову лише в межах розрахункового строку виконання освітньої програми.

"В межах розрахункового строку виконання освітньої програми" на практиці означає, що особа має закінчити навчання (скласти всі іспити, заліки, захистити диплом тощо) у той термін, який офіційно визначений закладом освіти для цієї програми, без урахування додаткових продовжень чи перерв.

Тобто, право на відстрочку від мобілізації збережеться тільки для студентів денної або дуальної форми, які навчаються у межах офіційно встановленого строку своєї освітньої програми.

До прикладу, пише видання, якщо особа вступила на бакалавра у вересні 2023 року, то розрахунковий час завершення програми – червень 2027 року. Якщо ж особу перевели на "п’ятирічний план" через академвідпустку, перездачі чи відрахування-поновлення — після червня 2027 р. він вийде за межі розрахункового строку, і право на відстрочку втратить.

Що це означає для студентів

Отже, більше не можна буде "тягнути" навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки, наголошує видання.

Академвідпустка, повторний курс чи перерва у навчанні можуть автоматично позбавити права на відстрочку.

Також не підлягатимуть призову докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти.

Втім, як вказано у редакції, пропонованій урядом, "норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначені статтею 10 закону про освіту".

Мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року до Верховної Ради внесли документ №13193. У разі ухвалення, він мав розв'язати проблему зловживань у цьому питанні - чоловіки, старші за 25 років, втратили б відстрочку. Однак у липні цей проєкт відкликали.

Разом з тим ми повідомляли про спеціальний контракт для операторів безпілотних систем в межах програми "Контракт 18-24". Він передбачає укладення контракту на 2 роки з обов'язковою умовою участі у бойових діях.

Вас також можуть зацікавити новини: