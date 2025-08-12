Для операторів БПС контракт укладається на 2 роки, з них 12 місяців - участь у бойових діях.

Спеціальний контракт для операторів безпілотних систем в експериментальному проєкті "Контракт 18-24" передбачає його укладення на 2 роки. По це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Контракт укладається на 2 роки. Обов’язкова умова - безпосередня участь у бойових діях не менше 12 місяців", - зазначається в повідомленні. Також спеціальний контракт для операторів БПС передбачає :

служба на посадах рядового складу у ЗСУ, НГУ та ДПСУ.

термін підготовки збільшено до 4 місяців.

Сказано, що учасники проєкту матимуть право на іпотеку під 0%, безкоштовну освіту, повний соціальний пакет, а після завершення контракту - на відстрочку від призову на 1 рік та вільний виїзд за кордон.

При цьому наголошується, що ухвалені зміни також розширюють категорії військовослужбовців, які можуть одноразово отримати грошову допомогу в розмірі 1 млн грн. Йдеться про тих хто, з 24 лютого 2022 року у віці до 25 років приєдналися до війська і служили на посадах рядового, сержантського і старшинського складу і станом на 13 лютого 2025 року мали не менше 6 місяців участі в бойових діях.

Ця норма поширена на:

строковиків, які після початку широкомасштабної агресії уклали контракт;

військовослужбовців, які були атестовані до присвоєння офіцерського звання.

Розширення програми "Контракт 18-24"

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський зазначав, що український уряд підготував розширення програми контрактів для 18-24 річних, зокрема, щодо роботи із дронами.

В Міноборони повідомляли, що затверджений перелік підрозділів Збройних Сил України та штатних посад операторів безпілотних систем, на яких можуть проходити службу добровольці за проєктом "Контракт 18-24".

Відтепер відповідна категорія громадян може обрати для служби за цим видом контракту один із 46 підрозділів ЗСУ.

Серед них, зокрема, 414-та окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра", 20 окремий полк безпілотних систем "К-2", 427 окремий полк безпілотних систем "Рарог", 429 окремий полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС".

