У Раді розглядають дозвіл виїзду за кордон чоловіків 18-25 років, – Стефанчук

Тема надання дозволу для виїзду чоловіків віком від 18 до 25 років за кордон обговорюється на рівні спеціального Комітету.
Про це в коментарі "Ми Україна" розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Я знаю, що такі ідеї є. А до якої думки вони прийдуть – це теж для мене важливо, я буду очікувати їхнього рішення. Але справді від 18 до 25 років – це той вік, коли не підпадають під мобілізацію. Але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав. І тому ми повинні знайти механізми для того, щоб реалізуватися їм у цих всіх правах. Який механізм буде знайдено – давайте чекати відповідь від Комітету. Окремі члени Комітету працюють зокрема над лібералізацією", – сказав Стефанчук.
Виїзд для чоловіків 18-25 років: що відомо
У травні член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вже повідомляв, що у ВР працюють над тим, щоб дозволити чоловікам до 23-24 років виїжджати за кордон.
Зокрема на той момент він зазначав, що серед нардепів різних фракцій є певний консенсус стосовно того, аби це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення. За словами нардепа, метою такого рішення є те, що значна кількість української молоді їде за кордон і не може повернутися.