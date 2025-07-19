У Раді розглядають дозвіл виїзду за кордон чоловіків 18-25 років, – Стефанчук

Наразі невідомо, до якого рішення дійде Комітет, зазначив Руслан Стефанчук.

Тема надання дозволу для виїзду чоловіків віком від 18 до 25 років за кордон обговорюється на рівні спеціального Комітету.

Про це в коментарі "Ми Україна" розповів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Я знаю, що такі ідеї є. А до якої думки вони прийдуть – це теж для мене важливо, я буду очікувати їхнього рішення. Але справді від 18 до 25 років – це той вік, коли не підпадають під мобілізацію. Але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав. І тому ми повинні знайти механізми для того, щоб реалізуватися їм у цих всіх правах. Який механізм буде знайдено – давайте чекати відповідь від Комітету. Окремі члени Комітету працюють зокрема над лібералізацією", – сказав Стефанчук.

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Виїзд для чоловіків 18-25 років: що відомо

У травні член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вже повідомляв, що у ВР працюють над тим, щоб дозволити чоловікам до 23-24 років виїжджати за кордон.

Зокрема на той момент він зазначав, що серед нардепів різних фракцій є певний консенсус стосовно того, аби це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення. За словами нардепа, метою такого рішення є те, що значна кількість української молоді їде за кордон і не може повернутися.

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