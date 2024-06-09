Речник пояснив, в якому разі ТЦК звертатиметься до суду стосовно обмеження людини у праві керування транспортним засобом.

Речник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін розповів, які заходи вживатимуться проти військовозобов'язаних, які не оновлять дані.

Його запитали, чи можуть автоматично виписати штрафи всім, хто не зробить цього у встановлений строк. "Ну, я не можу говорити про те, що буде через 60 днів, тому що про це трішки рано говорити. Але якщо військовослужбовці ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів з'ясують, що громадянин не виконав вимогу закону і не уточнив свої персональні дані, найімовірніше, йому буде вручена повістка", - сказав він в інтерв'ю Фокусу.

Також за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено штраф в розмірі 17 000-25 500 гривень. Стягування штрафів та арешт коштів на рахунках не входять до компетенції ТЦК, тому у разі несплати протягом 15 днів ТЦК звертається до Державної виконавчої служби.

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"Виконавча служба здійснює примусове стягнення, але, наскільки мені відомо, це вже буде в подвійному розмірі суми штрафу, і також правопорушнику доведеться заплатити виконавчий збір. Заходи примусового виконання рішень описані в статті 10 Закону України "Про виконавче провадження", - повідомив Істомін.

Водночас він каже, що нова стаття у Законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" під назвою "Заходи впливу" передбачає звернення начальника ТЦК та СП до поліції щодо людини, яка не виконала обов'язки щодо мобілізації.

"У разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення, начальник ТЦК надсилає такому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв'язку рекомендованим листом вимогу про виконання обов'язків. У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного обов'язку, ТЦК та СП звертається до суду стосовно тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк до виконання або відкликання такої вимоги. Далі вже буде судове рішення", - пояснив військовий.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нагадаємо, що 18 травня в країні набув чинності закон про мобілізацію, згідно з яким військовозобов'язані громадяни мають протягом 60 днів оновити свої дані.

Також було запущено додаток "Резерв+", в якому також можна оновити дані. Водночас у Міністерстві оборони заявили, що ще працюють над його функціоналом, тому не виключені випадки, коли людину, яка оновила свої дані онлайн, все одно можуть примусово доставити до ТЦК та СП.

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