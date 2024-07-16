За даними юриста, оштрафувати військовозобов'язаного за не оновлення даних можна протягом року.

Вже сьогодні, 16 липня, закінчується термін оновлення військово-облікових даних. Це можна було зробити кількома способами: у застосунку "Резерв+", в ТЦК або ж ЦНАПі. Якщо в призначений термін військовозобов'язані не оновили дані, їх можуть оштрафувати від 17 до 25 тисяч гривень, повідомив керівник юридичної компанії Марко Коломоєць в ефірі "Суспільне.Студія".

"За законом, розгляд справи про адміністративну відповідальність покладений на керівника ТЦК та СП і він має особисто кожному виписати штраф. Наразі кількість тих, хто не оновив дані досить велика й оштрафувати їх швидко - не вдасться. Автоматично притягнути до відповідальності теж, я думаю, не можливо, бо це порушує багато чинних правових норм. Найімовірніше, штрафи виписуватимуть конкретно під час перевірки документів, якщо дані не оновленні", - пояснив Коломоєць.

Водночас він підкреслив, що після оплати цього штрафу військовозобов'язані все одно повинні пройти процедуру оновлення військово облікових даних.

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Крім того, за словами, юриста, документи можуть перевіряти не тільки працівники ТЦК, а й поліції, СБУ та зовнішньої розвідки, а оштрафувати за не оновлення даних можна упродовж року.

"Якщо ж під час оновлення даних вручили повістку на ВЛК, то це вже наступний етап. Тобто, якщо людина оновила дані, але не встигла пройти ВЛК, то штрафів не буде", - додав Коломоєць.

Що зміниться після 16 липня - актуальні новини

Як раніше писав УНІАН, у Міноборони розповіли, що з 17 липня затримуватимуть тих військовозобов'язаних, які не оновили військово-облікові дані у період з 18 травня до 16 липня 2024 року.

Водночас військовий адвокат Віталій Савко спрогнозував, що посилення мобілізації з 17 липня очікувати не варто. Але викликів до ТЦК тих військовозобовʼязаних, які вчасно не оновили дані, може зрости.

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