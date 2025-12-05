Кожна бойова бригада щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих.

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача у п'ятницю, 5 грудня, змінено підхід з розподілу мобілізованих серед бригад. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Глава держави наголосив, що ухвалено "справді хороше рішення для кожної бойової бригади щодо розподілу людей".

Зокрема, на Ставці затвердили, як Генштабу реорганізувати відповідний процес.

"Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу", - повідомив Зеленський.

Він додав, що бійці часто про це говорили на фронті.

"І ми це реалізуємо. Це значно допоможе зміцнити наш захист", - відзначив Зеленський.

Своєю чергою, як повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, на це рішеня чекали практично всі бойові бригади.

"Йдеться про новий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами ще до початку базової підготовки. Справедливий, рівномірний та передбачуваний", - підкреслив Паліса.

За його словами, кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих. Він додав:

"Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу".

Як повідомив Паліса, підготовка новобранців проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади.

"Сьогодні 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку - і ми будемо розширювати ці спроможності", - зазначив Паліса.

Водночас, за ситуації, якщо у деяких бригадах поки немає своїх навчальних можливостей - підготовка відбуватиметься в навчальних центрах та навчальних батальйонах армійських корпусів, але із повним супроводом інструкторів із бригади.

"Для бригад - це прогнозованість, можливість формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи, працювати з людьми системніше. Це крок, який давно назрів, і який напряму впливає на стійкість лінії бойового зіткнення", - наголосив Паліса.

Він додав, що разом з Генеральним штабом та командирами продовжується робота над деталями впровадження.

"Головне - щоб ця система працювала чесно, однаково для всіх і допомагала тим, хто сьогодні тримає оборону", - наголосив Паліса.

Поповнення бригад у ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Зеленський обіцяв, що буде переглянуто підходи до поповнення бригад особовим складом. Глава держави наголошував, що справедливий розподіл особового складу між бригадами.

В українському суспільстві вже давно невдоволені несправедливою мобілізацією та низькою підготовкою в навчальних центрах.

