Якщо у держави є обмін даними військовозобов’язаного з іншими реєстрами, то штраф не буде накладений, зазначили в Міноборони.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко повідомила, що якщо військовозобов'язаний невчасно оновив свої військово-облікові дані, то може отримати адміністративний штраф.

"Створюється постанова про адміністративні правопорушення. Вона вручається військовозобов'язаному, далі сплачується штраф. Далі відповідно відбувається підтвердження сплати цього штрафу. І людина вже підтверджує, що вона це зробила", - сказала вона в інтервʼю ТСН.

При цьому заступниця міністра оборони відмітила, що у разі якщо у держави є обмін даними військовозобов’язаного з іншими реєстрами, то штраф не буде накладений.

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"Були внесені зміні в Кодекс про адміністративні правопорушення і була до 210 статті примітка, що якщо людина не оновила свої дані, а їх там декілька десятків полів персональних даних та до десяти полів службових, і при цьому у держави є обміни по цим даних з іншими реєстрами, то на людину такий штраф не накладається", – пояснила вона.

Черногоренко також підкреслила, що працівники ТЦК та СП не можуть самі накладати штраф. Натомість вони через "Оберіг" роблять запит по громадянину та вносять інформацію про нього до сервісу. За її словами, це прибирає необхідність йти до ТЦК та СП і фізично оновлювати свої дані.

Мобілізація в Україні

Згідно з новим законом, всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані до 16 липня. За порушення передбачено штраф в розмірі 17 000-25 500 гривень. При цьому повістки, надіслані після 16 липня, вважатимуться врученими навіть у разі відсутності особи.

16 липня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що якщо військовозобов'язаний після 16 липня ігноруватиме надіслані йому поштою повістки, вони все одно вважатимуться врученими, а надалі його особу можуть передати у розшук.

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