Якщо ж людина проживає за іншою адресою і не повідомила про це державу, повістка все одно вважатиметься врученою.

У жовтні в Україні скоротили строки прибуття військовозобов'язаних за повісткою. Крім того, дещо змінились нормативно-правові акти щодо належного вручення повістки та інформування особи про необхідність з’явитись до ТЦК та СП.

Адвокат адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко розповів "РБК-Україна", чи вважається повідомлення на Viber законним способом оповіщення про повістку та що буде, якщо його проігнорувати.

"Тепер у разі отримання поштовим відділенням повісток від ТЦК (листів з повістками), працівники поштового відділення протягом трьох днів мають здійснити належне інформування та повідомлення адресатів всіма доступними методами", – каже він.

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У зв'язку з цим, особі можуть відправити конверт у поштову скриньку, вручити його самостійно або ж надіслати смс-оповіщення від оператора поштового зв'язку Укрпошти, зокрема, на Viber.

"У адресата є три дні, щоб забрати кореспонденцію. Через три дні, навіть у разі, якщо адресат не отримає листа, буде вважатись, що він поінформований належним чином", – пояснює юрист.

За його словами, ці нові правила регламентовані відповідно до "Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період", затвердженого постановою Кабміну від 16.05.2024 р. № 560. Крім того, уряд змінив строки на прибуття до ТЦК та СП з 14 днів. Це сім днів, якщо особа проживає в обласному центрі, та 10 - якщо в інших населених пунктах.

"Зауважу, що кожен військовозобов'язаний має обов'язок повідомляти про зміну фактичного місця проживання, тому військовозобов'язані (зокрема і ВПО) повинні повідомляти нову адресу свого місця перебування", – каже Кушнаренко.

Якщо ж людина проживає за іншою адресою і не повідомила про це державу, то ТЦК відправляють їй повістку на відому йому адресу. Повістка все одно вважатиметься врученою, а людина – належним чином проінформованою.

"Потрібно пам'ятати, що за порушення правил військового обліку, зокрема щодо неповідомлення про зміну місця проживання, також передбачена відповідальність", – додав експерт.

Мобілізація в Україні - останні новини

За словами юристів, громадянина України можуть оштрафувати за неявку в ТЦК за повісткою тільки за умови, що він свідомо проігнорував повістку, яку вручили належним чином.

Юристка Ангеліна Чіпець з юридичної компанії Justice розповіла, які наслідки очікують особу, яка не забере повістку з пошти.

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