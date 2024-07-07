Мобілізація в Україні: юристка відповіла, чи дійсний військовий квиток старого зразка

У застосунку "Резерв+" також з’явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.

Кабінет міністрів України затвердив нову форму військового квитка. Крім того, у застосунку "Резерв+" з’явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.

Як пояснила юристка Марина Бекало, наразі військовий квиток старого зразка вважається зараз діючим.

Згідно до п. 55 Постанови КМУ № 560, військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності Законом України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", є чинним та не потребує обов’язкової заміни у разі (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа.

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Застосунок "Резерв+": останні новини

У Міністерстві оборони України розповіли, як згенерувати військово-обліковий документ у "Резерв+". Там зазначили, що цифрова копія військово-облікового документа з 18 червня має однакову юридичну силу з паперовою версією і згенерувати її можна у застосунку "Резерв+".

З 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно - наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі.

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