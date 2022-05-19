Україна приєдналася до Європейської міграційної мережі у статусі спостерігача.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ з посиланням на заступника міністра Мері Акопян.
"Ми раді отримати лист європейського комісара Ілви Йоханссон, який погоджує участь України в статусі спостерігача в європейській міграційній мережі", - зазначила Акопян.
За її словами, співпрацюючи з європейською міграційною мережею, МВС України отримає можливість ефективніше управляти міграційними потоками.
Війна в Україні:
За перші десять днів повномасштабної війни, за інформацією Управління верховного комісара ООН у справах біженців, з України виїхали 1,3 мільйона осіб.
За перший місяць виїхали 3,8 млн осіб. Вже тоді в ООН заявляли, що це найбільш швидкозростаюча криза біженців після Другої світової війни.
Станом на 15 травня кількість осіб, які покинули Україну з початку повномасштабної війни, наблизилося до 5 мільйонів.
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