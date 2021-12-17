Ця категорія українців має найнижчий показник вакцинації проти COVID-19, зокрема, обидві дози отримали всього 33%.

За весь період пандемії 8 із 10 померлих від COVID-19 - це люди віком від 60 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу заявив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

За його словами, люди віком від 60 років мають найнижчий показник охоплення вакцинацією.

Читайте також"Вбивають наших бабусь": доктор Комаровський розповів про небезпеку серцевих крапель і капсул"37% літніх людей отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19. Обидві дози отримали всього 33%", - розповів Комаріда.

"Літні люди перебувають у групі ризику важкого перебігу COVID-19. Саме вони хворіють найтяжче, потрапляють у лікарні, до реанімацій та помирають від цієї хвороби", - наголосив заступник міністра.

Комаріда додав, що крім цього, COVID-19 також може призвести до загострення наявних захворювань та до появи нових, що особливо небезпечно для людей старшого віку.

Він закликав українців допомогти родичам та знайомим похилого віку вакцинуватися.

Нагадаємо, 16 грудня Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду про закупівлю ліків проти коронавірусу з компанією Merck Sharp & Dohme. Молнупіравір запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби, зокрема у пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Також міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Україна також підписала договір з компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід" для амбулаторного лікування хворих на COVID-19.

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Автор: Антоніна Доломанжи