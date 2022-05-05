Дмитро Антонов зазначив, що знищена майже половина літака.

Легендарний літак АН - 225 "Мрія", який знищили російські війська, неможливо відновити. Українські конструктори можуть створити нове повітряне судно.

Про це розповів командир одного з екіпажів "Мрії" Дмитро Антонов в інтерв'ю Голосу Америки.

За його словами, знищено майже половину літака.

"Основна частина, в якій льотчики мешкали, де ми жили, де проводили весь свій час, це наша Пілотська кабіна - це все знищено. Крило одне, і друге, я вже бачу теж, силові конструкції, які основні - вони головні деталі, швидше за все вони пошкоджені температурою і крило вже використовувати, ні ліве напівкрило, ні праве напівкрило вже не можна", - розповів пілот.

При цьому він вказав, що не все втрачено, адже можна створити новий літак з недобудованої "сестри Мрії". Він уточнив, що проект обійдеться в суму від 800 мільйонів до 3 мільярдів доларів.

"Якщо намагатися оцінити економічну доцільність - це буде дуже важко. Тому що під неї потрібно знайти відповідний проект, схожий на запуск ракети в космос. Але поки проекту, заради якого вона буде відтворюватися, немає. Я так думаю, що напевно на початковому етапі все-таки "Мрія" не буде створюватися як комерційний проект, а саме як символ. І символ не тільки України, а всього світу, символ - перемоги", - підсумував Антонов.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт "Гостомель" під Києвом був спалений один з найбільших і найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".

Пізніше генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв заявив, що фахівці ДП "Антонов" вже розпочали роботу по відновленню унікального українського транспортного літака"Мрія".

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