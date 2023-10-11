Чоловік віддав життя, рятуючи інших під час російського обстрілу.

На фронті в Україні загинув волонтер-парамедик із Данії Оскар Александер Коксвік Йоганссон.

Про це повідомляє душпастирство Української греко-католицької церкви (УГКЦ) в Данії у Facebook. Зазначається, що Йоганссон загинув, рятуючи життя інших під час російського обстрілу.

"З початку широкомасштабної війни РФ проти України Оскар, не вагаючись, почав активно допомагати українцям. Робив те, що вважав за потрібне: від транспортування машини швидкої допомоги та іншого медичного обладнання до рятування життя на найбільш небезпечних ділянках фронту", – йдеться у повідомленні.

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Загибель іноземних волонтерів на війні в Україні

10 вересня стало відомо, що на Донбасі російські окупаційні війська обстріляли автомобіль волонтерів гуманітарної організації Road to Relief. Вони перебували в Донецькій області – їхали зі Слов'янська в бік Бахмута. Загинули двоє з чотирьох волонтерів – канадський волонтер Ентоні "Тонко" Гнат і іспанський волонтер і директор Road to Relief Емма Ігуаль. Ще двоє іноземців отримали важкі поранення.

У лютому 2023 року в Бахмуті, за який тоді точилися запеклі бої, загинув американський волонтер Піт Рід, який надавав допомогу мирним людям. Дружина американця звинуватила РФ в нападі на беззбройних медиків.

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