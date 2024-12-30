У Хмельницькій області засудили до тюремного ув'язнення чоловіка, який не з'явився до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки після отримання бойової повістки.

Як йдеться у вироку Теофіпольського районного суду від 18 листопада, у квітні раніше судимий чоловік пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним за станом здоров'я, окрім служби у десантно-штурмових військах. Йому вручили бойову повістку та зобов'язали 7 травня прибути до ТЦК для подальшого відправлення до військової частини.

На судовому засіданні чоловік лише частково визнав свою провину. За його словами, він не прибув до ТЦК, бо працівники військомату обіцяли приїхати та забрати його. Сам він такої можливості не мав, бо автобуси не ходять. Офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи сказав суду, що чоловікові ніхто не обіцяв, що його заберуть працівники ТЦК.

Відео дня

"Підсудний за місцем проживання характеризується посередньо. Обставини справи та особа підсудного, з врахуванням змісту досудової доповіді, дають суду підстави вважати, що виправлення підсудного не можливе без ізоляції від суспільства", - йдеться у рішенні суду.

Зазначається, що у березі цього року чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі за частиною 1 статті 121 (нанесення тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Тоді його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком два роки.

Тепер суд визнав чоловіка винуватим в ухиленні від призову на військову службу та засудив його до чотирьох років позбавлення волі. Шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за попередніми вироком, строк збільшили до шести років.

Вас також можуть зацікавити новини: