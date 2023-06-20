Також опрацьовується питання запуску для відвідувачів кладовища автобуса та встановлення дорожніх знаків.

В Івано-Франківську для пересування міським кладовищем планують закупити електросамокати та велосипеди, які надаватимуть напрокат. Про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.

"Отримую дуже багато повідомлень про те, що важко пересуватись нашим міським кладовищем. На превеликий жаль, війна значно його розширила. Вже найближчим часом на кладовищі з’являться електросамокати та велосипеди, які можна буде взяти напрокат", - заявив він.

Також, за словами очільника міста, опрацьовується питання запуску для відвідувачів кладовища автобуса, щоб вони могли дістатися могил померлих родичів, та встановлення дорожніх знаків.

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"Він також буде, але трохи згодом, бо ще тривають перемовини з банком. Робимо так, щоб люди могли відвідувати могили рідних без перешкод", - пояснив Марцінків такі ініціативи.

Ці нововведення викликали жваву дискусію під дописом мера. У більшості люди обурюються ними. Зокрема, містяни не уявляють, як на електросамокатах пересуватимуться люди похилого віку.

"Важко пересуватись старшим людям (а їх туди приходить більшість), а також людям з фізичними вадами. Електросамокати, велосипеди – у цьому випадку виглядає смішно. Все одно, що сліпому купити телевізор", - написав користувач Олександр Боднарук.

Хтось із містян припускає, що у такий спосіб хочуть "відмити" кошти.

"Ви жартуєте, чи це знову хтось якийсь тендер виграв?" - запитує одна з жительок міста, а інша додає: "Є тендер на самокати – з'явиться тендер і на бруківку, щоб доріжки для самокатів викласти. Здогадайтеся з однієї спроби, хто виграє його".

Інші зауважують, що на кладовищі після дощу "катери можна пускати" і пропонують замість закупівлі транспорту впорядкувати доріжки та територію, щоб люди не ходили по багнюці.

Скандальні тендерні закупівлі в Україні

Останнім часом в Україні стало відомо про проведення кількох скандальних закупівель товарів та послуг за бюджетні кошти.

Зокрема, у Києві Дніпровська райдержадміністрація закупила за бюджетні кошти для укриттів понад 300 барабанів на майже 900 тис. грн для психологічного розвантаження дітей під час тривог. Після розголосу дію договору скасували.

Також у столиці чиновники вирішили закупити для сховищ електричні сковорідки за 1,2 млн грн та електричні овочерізки за 130 000 гривень.

Крім того, стало відомо, що аеропорт "Бориспіль", який наразі не приймає пасажирів, планує замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту на суму в понад 51 млн грн.

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