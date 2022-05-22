Раніше комендантська година діяла з 20:00 до 05:00.

У Луганській області з 23 травня комендантська година діятиме з 21:00 до 05:00.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Від завтра, 23 травня, у Луганській області обмеження на пересування і спеціальний режим світломаскування діятимуть з 21:00 до 05:00", - заявив Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що у ці години за службовими посвідченнями на вулицях та інших громадських місцях мають право перебувати: працівники Луганської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, керівники військових, військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, органів місцевого самоврядування та визначені за їх розпорядженнями посадові особи, а також працівники правоохоронних органів, органів військового управління, військових частин та підрозділів ЗСУ.

Крім того, за дотриманням заходів комендантської години, відповідно до норм чинного законодавства України, слідкуватимуть правоохоронні органи та військовослужбовці.

Як повідомляв УНІАН, з 25 квітня на Луганщині обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діяли з 20:00 до 05:00.

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