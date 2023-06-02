Порушників українські правоохоронці викрили спільно з колегами з Ізраїлю.

В Україні викрили 40-річного організатора транснаціонального шахрайського call-центру. Його працівники привласнили понад 5 мільйонів гривень.

"Зловмисники телефонували потенційним жертвам, представляючись представниками банків або поліцейськими. Людей запевняли, нібито сторонні особи отримали доступ до їхніх банківських рахунків та от-от планують привласнити гроші", – повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Зазначається, що для "збереження" заощаджень шахраї пропонували жертвам зняти готівку самостійно та передати її так званому "кур’єру" від банку. Після цього гроші нібито мали зарахувати на "безпечний рахунок".

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Правоохоронці наголосили, що діяльність організатора call-центру викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим управлінням поліції Запорізької області, працівниками Офісу Генерального прокурора та правоохоронцями Ізраїлю.

Шахрайство в Україні

У Львові затримали шахраїв, які ошукували українців за допомогою фішингу. Члени злочинного угрупування отримали доступ до рахунків понад 1,5 тисячі громадян і привласнили їхні гроші.

У Києві зловмисник виманював гроші у родичів зниклих безвісти військовослужбовців. Жертвами шахрая стали щонайменше шестеро осіб.

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