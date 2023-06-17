Збором пожертв нібито на ЗСУ займається так званий благодійний Фонд "Врятуй рідну Країну", засновником якого є киянин Микола Осаула.

У центрі Києва група молодиків, одягнених у камуфляж ось уже кілька місяців збирає пожертви нібито на допомогу ЗСУ. При цьому в ЗСУ від так званого благодійного фонду допомогу не отримували.

Як йдеться у розслідуванні "Військового кур’єра", кожен такий "волонтер" отримує 800-1000 гривень на день. Збором пожертв нібито на ЗСУ займається так званий благодійний Фонд "Врятуй рідну Країну", засновником якого є киянин Микола Осаула, який любить дорогі автівки та швидку їзду, брендові речі та гарно посидіти з друзями.

При цьому знайти підтвердження, що зібрані "волонтерами" кошти дійсно йдуть на ЗСУ, не вдалося.

На сторінці Осаули в Інстаграмі є допис про те, що збір коштів на мікроавтобус для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади закрито: "гроші нарешті зібрано і машину скоро буде передано українським захисникам". Втім, як виявилося, ця машина до українських десантників так і не доїхала. У 95-й бригаді повідомили, що про Миколу Осаулу їм нічого не відомо.

Крім того, як з’ясувалося, його працівники нібито збирають гроші ще й на допомогу 59-й окремій механізованій бригаді. Журналісти запитали у самій бригаді, чи справді фонд "Врятуй рідну країну" їм допомагає і отримали відповідь, що бригаді відомо про таку структуру, але станом на сьогодні жодної допомоги від Фонду вона не отримала.

Щоб переконати перехожих працівники Осаули розкладають на столах подяки, начебто отримані від командирів різних частин ЗСУ. Втім, якщо ці "подяки" роздивитися краще, то одразу стає зрозумілим, чому у військових частинах нічого не знають про допомогу від фонду "Врятуй рідну країну".

Звітності про витрачання коштів у Фонду Осаули немає ніякої. Наприклад, на сайті Фонду не вдалося знайти щорічний звіт про благодійну діяльність, сайт не працює.

Шахраї в Україні - деталі

В Україні викрили 40-річного організатора транснаціонального шахрайського call-центру. Його працівники привласнили понад 5 мільйонів гривень.

Зазначається, що для "збереження" заощаджень шахраї пропонували жертвам зняти готівку самостійно та передати її так званому "кур’єру" від банку. Після цього гроші нібито мали зарахувати на "безпечний рахунок".