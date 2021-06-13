В умовах місцевого бездоріжжя водій, який віз породіллю до лікарні, заблукав.

На Рівненщині 12 червня після першої години ночі медики швидкої приймали пологи в лісі. В умовах місцевого бездоріжжя водій, який віз породіллю до лікарні, заблукав. У досить незвичних умовах довелося приймати пологи медикам Зарічненської підстанції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у комунальному підприємстві "Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради, після першої години ночі 12 червня на лінію 103 зателефонував схвильований чоловік з інформацією про те, що везе до лікарні свою вагітну знайому.

"Мене попросили відвезти в пологове у Зарічному. Ми в селі Храпин... Дороги фактично немає. Я не доїду. У жінки почалися пологи (37 тиждень). Я не знаю, що робити. Навколо ліс, дороги нема. Я не знаю, де ми...", - цитують додзвонювача в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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Назустріч автомобілю, де перебувала пацієнтка, виїхала бригада із Зарічненської підстанції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Проїхавши майже 20 кілометрів по бездоріжжю, медики таки побачили автомобіль з вагітною.

"На момент прибуття швидкої пологи вже розпочалися. Переносити жінку в карету швидкої вже не могли. Фельдшер Наталія Ціпух прийняла пологи в автомобілі. Вони пройшли без ускладнень. Народився хлопчик. Породілля - у задовільному стані. Артеріальний тиск та інші показники гемодинаміки в нормі. Породілля і немовля перемістили в карету швидкої та транспортували до Зарічненської районної центральної лікарні для подальшого огляду", - зазначається в повідомленні центру.

Наразі з’ясовано, що в 34-річної жінки це вже 5-ті пологи. Народився хлопчик вагою 3 100 грамів.

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Автор: Петро Хромих