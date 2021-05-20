У 2018 році жінка понад 20 разів вдарила новонародженого сина ножицями та викинула його тіло у смітник.

У четвер, 20 травня, в Апеляційному суді Миколаєва відбулося засідання у справі мешканки міста, яка в лютому 2018 року жорстоко вбила свого новонародженого сина. Однак сама жінка не змогла прийти на засідання, оскільки знову народила.

Як повідомляє місцеве видання "Новости N", під час засідання адвокат клопотав про перенесення розгляду справи, адже його підзахисна "не може з'явитися в будівлі суду, оскільки перебуває в пологовому будинку". 12 травня жінка народила ще одну дитину.

Сторона обвинувачення не заперечувала проти клопотання адвоката. Вислухавши думку сторін, судді перенесли розгляд справи.

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7 лютого 2018 року мешканка Заводського району Миколаєва знайшла в контейнері для побутового сміття на вулиці Крилова немовля без ознак життя.

Судово-медичний експерт, оглянувши тіло дитини, виявив ознаки насильницької смерті. За інформацією на той момент першого заступника глави Нацполіції В'ячеслава Аброськіна, у дитини було понад 20 проникаючих поранень.

За кілька годин оперативники знайшли 30-річну породіллю. Виявилося, що мати двох неповнолітніх дітей завагітніла восени 2017 року. Жінка приховувала вагітність від родичів, поводилася, як зазвичай, курила і пила, на облік у консультацію не встала і до пологів не готувалася.

У ніч з 5 на 6 лютого 2018 року вона відчула, що починає народжувати. У квартирі були родичі. Щоб приховати пологи, жінка вийшла на балкон. Там вона підставила пластиковий тазик і народила живого хлопчика завважки 1,8 кг, зростом 42 см.

Відразу після пологів жінка перерізала дитині пуповину і почала тиснути рукою їй на обличчя. Одночасно з цим іншою рукою із затиснутими манікюрними ножицями вона била по всьому тілу сина. Загалом жінка зробила 22 удари.

Коли новонароджений перестав подавати ознаки життя, жінка прибрала всі сліди з балкона, тіло поклала в пакет і сховала до ранку. Вранці вийшла до сміттєвого бака у дворі між будинками №15 і №17 та викинула пакет. Через дві години після цього до будинку вже зайшли поліцейські, яким жінка у всьому зізналася.

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Автор: Катерина Комолова