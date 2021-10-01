Рішення було ухвалено майже одноголосно.

Міська рада Володимир-Волинського прийняла рішення про повернення історичної назви міста - Володимир. Проти перейменування одного з найдавніших міст, яке знаходиться у Волинській області, виступив лише один депутат.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Володимир В'ятрович.

"Міська рада Володимир-Волинського підтримала рішення про повернення місту історичної назви - Володимир, без причіпки, вигаданої росіянами", - написав він.

Також він додав відеозапис голосування за це питання. "За" проголосували 30 місцевих депутатів. "Проти" - 1. Всього в міськраді 34 депутати.

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Місто до 1911 року звалося Володимир. Потім до назви приєднали "Волинський", щоби відрізняти від російського міста Владимир-на-Клязьмі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Харкові апеляційний суд вже втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на Жукова. А у Запоріжжі площу Маяковського просять перейменувати на честь відомого актора гей-порно.

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Автор: Дмитро Хилюк