Чоловік був настільки вражений, що присвятив "герою" публікацію у своїх соціальних мережах.

На Волині водій маршрутки за рейсом Луцьк-Тростянець ошелешив ветерана АТО, який забув своє посвідчення про участь у бойових діях. Як відомо, це посвідчення дає право на безоплатний проїзд, проте без наявності документу це стає неможливим. Але водій вирішив інакше та вразив ветерана, який наразі став священником, своєю добротою.

Про вчинок чоловіка, який сидів за кермом громадського транспорту, на своїй сторінці у Facebook розповів учасник бойових дій Сергій Ледвовк.

Так, ветеран АТО їхав з Луцька в Тростянець. На автовокзалі він зайшов до маршрутки. Коли водій підійшов до нього, священник простягнув йому гроші за проїзд. Але реакція кермувальника його ошелешила.

"Перед відправленням водій підійшов до мене, а я простягнув йому 50 грн. Він сказав що у мене убд. Я кажу так, але я його забув вдома. На що він відповів що йому сказали що в мене посвідчення, йому цього достатньо і грошей не потрібно", - написав Ледвовк.

Читайте такожВ Одесі випустили із СІЗО затриманого за підозрою у вимаганні активістаВодій не став брати з нього гроші, хоча священник не мав при собі посвідчення. За словами Ледвовка, таке сталося з ним вперше. Він не знає, як звати водія, проте встиг його сфотографувати.

У коментарях користувачі зазначили, що таких водіїв дійсно можна називати "героями", які роблять світ навколо себе кращим та добрішим.

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Автор: Поліна Кузенко