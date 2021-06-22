Керівника установи підозрюють в тому, що під час ремонту камер він незаконно привласнив 165 тис. грн бюджетних коштів.

На Закарпатті начальника слідчого ізолятора взяли під варту.

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, відповідне рішення ухвалив сьогодні суд.

Зазначається, що оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області з колегами-правоохоронцями встановили, що під час ремонту камер у СІЗО було незаконно привласнено 165 тис. грн бюджетних коштів. На цю суму у відповідних актах виконаних робіт завищили їхню вартість та обсяг.

В поліції нагадують, що 10 червня на підставі отриманих доказів слідчі повідомили начальнику СІЗО про підозру за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Сьогодні суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави та відсторонив його від займаної посади.

Розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб. За скоєне чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Автор: Дмитро Захаров