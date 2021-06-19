В Ужгороді у ніч на 19 червня горіли декілька будинків у ромському таборі.
Про це у Telegram повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола. Інформацію про пожежу підтвердив у коментарі "Суспільному" також голова ГО "Об’єднання ромів Ужгорода" Мирослав Горват.
Зазначається, що нічний інцидент стався у мікрорайоні Шахта близько 23:00 поблизу тубдиспансеру.
Глагола пише, що пожежа сталася унаслідок підпалу хати одним ромом.
Вогонь знищив сім невеликих будинків, уточнив у коментарі обласному телеканалу "Суспільне" журналіст TV 21 Ungvar, представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка. Він також заявив, що табір загорівся через підпал його мешканцем.
Станом на 8:00 19 червня інформація від ДСНС Закарпаття відсутня.
Вас також можуть зацікавити новини
- "Я – Єва": у Львові гола жінка бігала парком та кидалася на людей (відео)
- На відео потрапило падіння чоловіка з висоти на Волині - його намагалися втримати за руки
- У Харківській області з води дістали тіла двох підлітків (фото)
- У Дніпрі підліток заявив про спробу зґвалтування: обвинуваченому загрожує штраф
- На Рівненщині бобри та кінь призвели до загибелі батька 9 дітей
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram