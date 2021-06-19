ЗМІ пишуть, що пожежа сталася унаслідок підпалу хати одним ромом.

В Ужгороді у ніч на 19 червня горіли декілька будинків у ромському таборі.

Про це у Telegram повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола. Інформацію про пожежу підтвердив у коментарі "Суспільному" також голова ГО "Об’єднання ромів Ужгорода" Мирослав Горват.

Зазначається, що нічний інцидент стався у мікрорайоні Шахта близько 23:00 поблизу тубдиспансеру.

Глагола пише, що пожежа сталася унаслідок підпалу хати одним ромом.

Вогонь знищив сім невеликих будинків, уточнив у коментарі обласному телеканалу "Суспільне" журналіст TV 21 Ungvar, представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка. Він також заявив, що табір загорівся через підпал його мешканцем.

Станом на 8:00 19 червня інформація від ДСНС Закарпаття відсутня.

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Автор: Яна Ставська