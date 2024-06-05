З будівлі ТЦК чоловіка забрала "швидка", але він помер у лікарні через кілька днів.

У Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки на Житомирщині у військовозобов'язаного стався напад епілепсії. Він помер у лікарні.

Як повідомили у регіональному ТЦК та СП, 28 травня у 2 відділ Звягельського РТЦК та СП для проходження ВЛК доставили Сергія К. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань.

Вранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої".

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"Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня 2024 року від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні. Слідчі, які проводили експертизу, зазначили: жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося", - йдеться у повідомленні.

Конфлікти з ТЦК - новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 травня у Виноградові Закарпатської області стався конфлікт зі стріляниною між ромами та працівниками ТЦК. Причиною стала нібито мобілізація чоловіка, який не може служити за станом здоров'я.

Раніше на Закарпатті дорогою до навчального центру помер військовозобов’язаний, у якого стався епілептичний напад.

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