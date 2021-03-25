Активісти партії «Національний корпус» влаштували біля Офісу генпрокурора перфоманс з вимогою оприлюднити звіт про хід розслідування кримінальних проваджень проти голови політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука.
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Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 20 представників «Національного корпусу».
Учасники акції переконані, що запровадження санкцій проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко недостатньо, одного з очільників «ОПЗЖ» необхідно покарати за вчинення держзради.
Відповідне звернення зі своїми вимогами активісти передали генпрокурору Ірині Венедіктовій, яке у них прийняла співробітниця офісу.
Також представники «Нацкорпусу» принесли до будівлі Офісу генпрокурора манекен, одягнений у ватні штани та шапку-вушанку, а за па пазуху куртки напхані російські рублі. Опудало символізувало Медведчука.
Наприкінці акції її учасники запалили димові шашки та фаєри.
Акація пройшла спокійно, без сутичок.
Санкції та справи проти Медведчука
- 19 лютого РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб.
- Зокрема, санкції застосовані до Медведчука і його дружини Марченко. Санкції наклали на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.
- Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовано у зв'язку з цим розслідуванням.
- 17 березня Венедіктова заявила, що на сьогодні немає підстав для вручення Медведчуку підозри. За її словами, є декілька кримінальних проваджень, у яких фігурує Медведчук, але вони фактові.
- Також генпрокурор додала, що суд зобов’язав ОПУ відкрити справу щодо вчинення Медведчуком держзради.
- Сьогодні, 25 березня, в СБУ заявили, що проводять обшуки в офісах громадської організації "Український вибір", лідером якої є Медведчук.
- Під час окупації Криму центральний офіс організації координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострову до складу РФ.
- Крім того, згодом члени організації брали участь у проведенні незаконного референдуму та незаконних виборів до "законодавчих органів Республіки Крим", держдуми РФ та президента, а також у діяльності «Самооборони Криму».
- Слідчі дії проводять у межах кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
- Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111 (державна зрада) ККУ.
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