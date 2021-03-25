Представники партії «Національний корпус» принесли до будівлі Офісу генпрокурора манекен, одягнений у ватні штани та шапку-вушанку, а за па пазуху куртки напхані російські рублі. Опудало символізувало Віктора Медведчука.

Активісти партії «Національний корпус» влаштували біля Офісу генпрокурора перфоманс з вимогою оприлюднити звіт про хід розслідування кримінальних проваджень проти голови політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука.

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Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 20 представників «Національного корпусу».

Учасники акції переконані, що запровадження санкцій проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко недостатньо, одного з очільників «ОПЗЖ» необхідно покарати за вчинення держзради.

Відповідне звернення зі своїми вимогами активісти передали генпрокурору Ірині Венедіктовій, яке у них прийняла співробітниця офісу.

Також представники «Нацкорпусу» принесли до будівлі Офісу генпрокурора манекен, одягнений у ватні штани та шапку-вушанку, а за па пазуху куртки напхані російські рублі. Опудало символізувало Медведчука.

Наприкінці акції її учасники запалили димові шашки та фаєри.

Акація пройшла спокійно, без сутичок.

Санкції та справи проти Медведчука

19 лютого РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб.

Зокрема, санкції застосовані до Медведчука і його дружини Марченко. Санкції наклали на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовано у зв'язку з цим розслідуванням.

17 березня Венедіктова заявила, що на сьогодні немає підстав для вручення Медведчуку підозри. За її словами, є декілька кримінальних проваджень, у яких фігурує Медведчук, але вони фактові.

Також генпрокурор додала, що суд зобов’язав ОПУ відкрити справу щодо вчинення Медведчуком держзради.

Сьогодні, 25 березня, в СБУ заявили, що проводять обшуки в офісах громадської організації "Український вибір", лідером якої є Медведчук.

Під час окупації Криму центральний офіс організації координував дії кримських осередків, представники яких активно пропагували входження півострову до складу РФ.

Крім того, згодом члени організації брали участь у проведенні незаконного референдуму та незаконних виборів до "законодавчих органів Республіки Крим", держдуми РФ та президента, а також у діяльності «Самооборони Криму».

Слідчі дії проводять у межах кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111 (державна зрада) ККУ.

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Автор: Дмитро Хилюк