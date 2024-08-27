Через Telegram ворог запускає багато ІПСО.

Більшість українських військових підтримує заборону Telegram. Про це сказав народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

"Більшість військових, а якщо брати і командний склад, то абсолютна більшість військових за заборону Telegram під час війни", - наголосив він.

За словами нардепа, його використовує ворог. "Є дуже багато каналів, які підбурюють і дають ІПСО в Україні, які дуже сильно заважають нашим військовим вести в тому числі військові дії", - підкреслив Горбенко. При цьому він додав, що саме Телеграм-канали "розганяють" інформацію про протистояння між працівниками ТЦК і військовозобов’язаними.

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Дискусія про заборону Telegram

В Україні вже не раз виникала дискусія щодо доцільності заборони або обмеження роботи платформ Тelegram.

Очільник ГУР Кирило Буданов зазначав, що Telegram є величезною проблемою для України, але блокуванням каналів ситуацію можна вирішити лише тимчасово.

В травні представник ГУР Андрій Юсов розповів про імовірний російський слід в Telegram . Він зазначав, що власник - росіянин, як і вся команда розробників. Він долав, що це офшорна компанія із закритою структурою власності, а тпакож існує інформація про імовірність розміщення частини серверів на території РФ, частина базової команди, яка була на самому початку, залишається на території РФ.

Ввечері 24 серпня французькі спецслужби затримала засновника Telegram Павла Дурова, коли він зійшов зі свого літака в аеропорту Ле-Бурже. Його затримали через відмову Telegram від співпраці з питань фінансових і кіберзлочинів. Дурова звинувачують у створенні організованої групи з метою вчинення злочинів, що караються позбавленням волі на строк не менше п'яти років, зокрема, щодо порнографії, наркотиків.

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