При зростанні споживання електроенергії упродовж дня можливі аварійні відключення й у Харківській області.

У Харкові застосовуються аварійні відключення електричної енергії через перевантаження обладнання, яке залишилось в роботі.

Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго" у Telegram. У компанії зауважують, що триває відновлення енергосистеми після 15-ї масованої ракетної атаки та 18-ї атаки дронами.

"У Житомирській та Харківській областях енергетики упродовж суботи повернули енергопостачання побутових споживачів. Продовжується робота над усуненням наслідків ракетних обстрілів 9 березня. У Харкові зранку застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

При цьому, у порівнянні із минулими вихідними знизилося споживання електроенергії, але через мережеві обмеження при зростанні споживання упродовж дня можливі аварійні відключення на Харківщині.

"В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Діючі обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через масовані ворожі ракетні обстріли 9 березня", - сказано у повідомленні.

Остання атака окупантів по енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, 9 березня російські військові вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Атака тривала понад шість годин.

Окупанти атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та Київ. Після атаки й пошкоджень енергооб’єктів найскладніша ситуація з електропостачанням виникла у Харківській та Житомирській областях.

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