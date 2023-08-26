Традиційний формат відновлюють також у дитячих садочках, позашкільних закладах та ВНЗ міста.

В Івано-Франківську з 1 вересня відновлюють навчання в школах в форматі офлайн, як було до війни, повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі телемарафону.

"Івано-Франківськ повністю повертається до навчання як було до повномасштабного вторгнення, тобто всі учні йдуть навчатися в офлан-режимі. Нам вдалося збільшити кількість місць в укриттях, нам вдалося у всіх закладах добитися того, що всі учні в основному будуть йти в одну зміну навчання… Ми виконали дуже великий обсяг роботи – це в основному розширення підвальних приміщень, ремонт цих приміщень під укриття, а також встановлення віконниць (спеціальні конструкції з металу, які зовні закривають вікно – УНІАН), які теж дозволяють розширювати укриття у тих закладах, де не було такої кількості підвальних приміщень", - зазначив міський голова.

За його інформацією, тільки у 8 школах буде двозмінне навчання. Однак, наголошує мер, "це не тому що укриттів недостатньо".

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"Кількість класів недостатня, заклади потребують розширення. Є школи де є по 2 тисяч учнів і місць у класах не вистачає. Це було і до повновамасштабного вторгнення, і до COVID-19. Тому 8 шкіл буде навачатися у дві зміни. Всі решта – однозмінне", – пояснив Марцінків.

Мер додав, що йдеться загалом і про роботу дитячих садочків, і про позашкількі заклади, і вищі навчальні заклади.

"Щодо дитячих садочків, то дуже багато зосередили уваги, щоб замінити укриття, які там були з блоків, з піску на віконниці там, де не має підвальних приміщень", – зазначив Марцінків.

Він сказав, що традиційних "дзвіників", "лінійок" 1 вересня не буде, наразі кожен заклад вирішує самостійно, в якому форматі відбудеться відзначення початку навчального процесу.

"Традиційно щось буде для першокласничків. Очевидно буде перший дзвоник, але великої кількості, скупчення людей не буде", – зауважив Марцінків.

Також він зазначив, що в навчальних закладах будуть працювати блоки харчування і зараз кухні забезпечують генераторами на випадок можливих блекаутів. Міський голова підкреслив, що місто готується до можливих перебоїв з енергопостачанням.

"Ми забезпечили по декілька генераторів для кожної школи. Генератири для індивідуальних теплопунктів, для котелень, щоб не було перебоїв з теплопостачанням. Ми також маємо місця, обладнані під буржуйки на всяк випадок і маємо запас дрів. Тобто ми набагато краще підготувались ніж минулого року…", – сказав міський голова Івано-Франківська.

Навчальний рік 2023-2024 - це треба знати

У квітні в Міністерстві освіти і науки заявили, що докладають максимум зусиль, щоб створити необхідні умови для організації навчання в Україні в офлайн-форматі. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що безпека є пріоритетом, тому у тих випадках, коли офлайн не можливий з безпекових причин, завдання – запровадити якісне онлайн-навчання.

У липні Міністерство освіти рекомендувало університетам і коледжам з 1 вересня перейти на офлайн-навчання. Причиною такого рішення називають те, що дистанційне навчання призвело до "безперечного зниження якості освіти".

Протягом літа пропонувалось на місцях вжити максимальних зусиль для облаштування укриттів у ВНЗ, щоб повернутись на очне навчання. Попри рекомендацію, закладам надано можливість самим визначати формат освітнього процесу.

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