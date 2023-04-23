Дарина Герасимчук зазначила, що дітям розповідають, що їх кинули, та б'ють.

Вкрадених в Україні дітей росіяни утримують в різних умовах. До маленьких українців застосовують не тільки фізичне, а й психологічне насильство.

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що дітям нав'язують, що їх нібито кинули батьки, що вони нікому не потрібні. Крім того, вона зазначила, що російські "вихователі" б'ють дітей.

"У багатьох дітей навіть були фотодокази в телефонах, але тоді, коли росіяни віддавали дитину батькам , то змушували його почистити весь телефон, щоб не було ніяких фото -, відеодоказів", - вказала Герасимчук.

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При цьому у дітей, яких вдалося повернути з російського полону, були синці. За словами маленьких українців, їх били палицями і руками, а за будь-яку непокору говорили, що "ми вас навчимо, як потрібно правильно любити Росію". Також дітей змушували сидіти в підвалах.

Уповноважена президента пояснила, що якщо українській дитині давали новий телефон, то він обов'язково мав трекер, щоб відстежувати місце розташування, а розмови прослуховувалися.

"Вони хотіли обнулити пам'ять і створити слухняного, добре обробленого пропагандою нового громадянина Росії", – підсумувала Герасимчук.

Депортація дітей з України до Росії - останні новини

28 березня Мінреінтеграції повідомляло, що в Україні знають про понад 19,5 тисяч депортованих до РФ дітей. При цьому на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4 390 статусних дітей - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук повідомила, що кілька сотень дітей, яких вдалося повернути, розповідають про насильство з боку росіян.

У свою чергу в Європарламенті вважають, що кількість незаконно депортованих українських дітей на територію Росії може досягати від 16 до 300 тисяч.

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