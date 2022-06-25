За словами військового, після важкого поранення, 31 березня його евакуювали з "Азовсталі".

Під час боїв за Маріуполь українські військовослужбовці допомагали місцевому населенню, яке не змогло евакуюватися, продовольством.

Про це в інтерв'ю радіо Свобода розповів боєць полку "Азов" Олег з позивним "Галерея", який під час оборони Маріуполя отримав важке поранення та був евакуйований з "Азовсталі".

За його словами, під час тривалої облоги маріупольцям вже не було де брати їжі.

"Нам тоді ще привозили їжу яку ніяку. Ми собі залишили по тарілці, а все інше віддали цивільним, всі наші сухпаї, шоколадки... Якби ми їм не допомагали, тоді я не розумію, з якої причини я ношу цю форму", - розповів військовий.

Також він зазначив, що на "Азовсталі" всі військові розуміли ситуацію і змирились з тим, що буде, адже концентрація сил ворога в рази перевищувала їхні. Попри це кожен військовий виконував свою роботу і знав, що якби не вони, то вороги були б вже у Києві.

Сам він був тяжко поранений, потрапивши в засідку ворога, втратив побратима. Але цивільні маріупольці довезли йогодо позицій українських військових, чим врятували йому життя. 31 березня пораненого бійця евакуювали із Маріуполя гелікоптером. За словами "Галереї", він не хотів залишати бойових побратимів у Маріуполі.

Попри зламаний таз, множинні поранення та незавершену реабілітацію, він 3 червня вже повернувся в стрій і не лише працює для співслужбовців інструктором, а й виходить із ними на завдання.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня інструктор полку "Азoв" розказав, як витягали поранених з "Азовсталі".

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